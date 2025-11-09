ソフトバンクOBの和田毅氏（44）が自身のYouTube「和田毅ラボ」を更新。チャンネル登録者10万人を突破記念として、視聴者の質問に答えた。影響を受けたスポーツ漫画を聞かれ、「SLAMDUNK（スラムダンク）」を挙げた和田氏。休み時間はバスケに熱中し、主人公・桜木花道が履いていた赤黒のエア・ジョーダンにも憧れたと明かした。桜木花道、赤木剛憲、流川楓、宮城リョータ、牧紳一、仙道彰、藤真健司、沢北栄治、河田雅史