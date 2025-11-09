◇JALpresents第3回みちのくコカ・コーラボトリング杯女子硬式野球イーハトーブはなまき大会決勝花巻東2―1新潟医療福祉大（2025年11月9日JALスタジアム花巻）花巻東が大会連覇を達成した。昨年の決勝と同カードとなった決勝で鯨井こころ（2年）が9安打を許しながらも4併殺と好守にも助けられ、1失点完投勝利。MVPを獲得し「プレッシャーの中で、いろいろな場面で投げることができて自分のためになりました」と振り返