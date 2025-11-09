阪神甲子園球場来春の第98回選抜高校野球大会の出場校選考で重要な資料となる秋季大会は9日、神宮球場で行われた東京の決勝で帝京が関東第一に8―4で勝って16年ぶりに優勝し、全10地区が終了した。各地区優勝校は14日開幕の明治神宮大会に臨む。関東は夏の選手権大会4強の山梨学院が決勝で花咲徳栄（埼玉）を下して3年ぶり3度目の頂点に立った。近畿は神戸国際大付（兵庫）が16年ぶりに王者となった。中国の崇徳（広島）は33