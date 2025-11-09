ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアのミサイル攻撃に「対抗するのは困難」として、防空システム「パトリオット」の追加供与を求めました。【画像】防空システム「パトリオット」ウクライナ軍によりますと、ロシア軍は8日までに、ミサイル45発と約460機のドローンでウクライナ東部の要衝ドニプロペトロウシク州などを攻撃しました。これまでに3人が死亡しています。ゼレンスキー大統領は8日、「400機以上のドローンを