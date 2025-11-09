きょう午後、東京・葛飾区の住宅で火事があり、この家に住む男性1人がけがをしました。警視庁などによりますと、きょう午後1時すぎ、葛飾区奥戸の木造2階建て住宅で「家から煙が出ている」と近くの住人から119番通報がありました。消防車など23台が出動し、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められましたが、住宅の2階部分およそ30平方メートルが焼けました。この火事で、この家に住む60代の男性1人がけがをして病院に運ばれました