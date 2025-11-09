◆第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月９日、東京競馬場・芝２５００メートル、良）伝統のハンデ重賞に１８頭が出走し、クリストフ・ルメール騎手が騎乗したハンデ５７キロで１番人気のスティンガーグラス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）はゴール前で差してきたが半馬身届かずの２着だった。ルメール騎手は２日の天皇賞・秋（マスカレードボール）、土曜の京王杯２歳Ｓ（ダイヤモンドノット）で勝っていたが