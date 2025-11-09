2025年10月31日に失職した元伊東市長の田久保真紀氏が11月8日、失職後初めてSNSを更新した。二度目の不信任決議案の可決を受け失職学歴詐称疑惑で批判された田久保氏。9月1日には議会は一度目の不信任決議を可決したが、田久保氏は辞職せず、補正予算案提出の準備などが止まったことを理由に市議会を解散した。10月19日には市議会選挙の投開票が行われ、不信任案に賛成した全議員18人が当選。市議会は31日、臨時議会を開き田久保氏