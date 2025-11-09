６日、第８回輸入博のピジョンブランド館。（上海＝新華社配信）【新華社上海11月9日】日本の育児用品大手ピジョンは、中国上海市で開かれている第8回中国国際輸入博覧会に今年は「巣」をテーマに出展した。新華社の取材に応じた周剣峰（しゅう・けんほう）中国区総裁・ピジョン管理（上海）董事長は、同社が中国で市場戦略と消費者との「心のつながり」をいかにして深めてきたかを語り、グローバル製品から中国向けカスタマイズ