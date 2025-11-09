◇大相撲九州場所初日（2025年11月9日福岡国際センター）新十両で西13枚目の藤凌駕（22＝藤島部屋）が東十両14枚目の紫雷（33＝木瀬部屋）を押し出しで下し、白星発進した。関取初陣で「土俵入り前から緊張した」。左を差して力強く押し出し、「ちょっと止まってしまったけど、体を生かして取れた」と話した。新十両で初白星を挙げ、「初日に白星を挙げられたのでホッとした」と笑顔を見せた。和歌山・箕島高、拓大を経