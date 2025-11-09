23年7月に脳腫瘍で亡くなった元阪神タイガース・横田慎太郎さん（享年28）の顕彰碑が建立されることが決まった。19年の引退試合で「奇跡のバックホーム」を披露したように、大病にも負けずグラウンドに戻ることを目標に努力を続けた横田さんの野球への思い、諦めない姿勢を称えるとともに、横田さんの生涯を後世に伝えるために横田慎太郎氏顕彰碑建立実行委員会が企画。横田さんの父・真之さん、母・まなみさんも賛同しており