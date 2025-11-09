[11.8 J1第36節 鹿島 2-1 横浜FC メルスタ]激しい肉弾戦を制し、4試合ぶりの白星を掴んだ。鹿島アントラーズDFキム・テヒョンはJ1第36節・横浜FC戦で空中戦デュエル勝利「5/7」を記録。屈強なフィジカルを誇るFW櫻川ソロモンとのマッチアップでは、一発目の接触で後れを取っても粘り強く身体をぶつけたり、うまく間合いを取って相手の選択肢を削ったりと奮闘し、セットプレーの1失点に抑える対応を取った。キム・テヒョンは202