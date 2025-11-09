[11.9 J1第36節](アイスタ)※15:00開始主審:荒木友輔<出場メンバー>[清水エスパルス]先発GK 16 梅田透吾DF 4 蓮川壮大DF 14 山原怜音DF 66 住吉ジェラニレショーンDF 70 高木践MF 7 カピシャーバMF 19 松崎快MF 47 嶋本悠大MF 98 マテウス・ブエノFW 23 北川航也FW 38 高橋利樹控えGK 1 沖悠哉DF 24 キム・ミンテDF 28 吉田豊MF 8 小塚和季MF 11 中原輝MF 21 矢島慎也MF 33 乾貴士FW 15 千葉寛汰FW 50 アルフレド・ステファ