冬になるとつい選びがちなスカート。でも、素材やシルエットを間違えると一気に“もっさり見え”してしまうことも。特に大人世代の「昔は可愛かった」コーデは、今や“時代遅れ”の原因に。そこで今回は、知らずにやりがちな「おば見えスカートコーデ」を、今っぽく見せるコツとともに紹介します。ボリュームたっぷりのフレアスカートは“平成感”が漂うふんわり広がるミモレ丈のフレアスカートは、女性らしさの象徴として一時代を