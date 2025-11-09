男性に対して「ちゃんと私を見てくれてるんだな」感じた瞬間があるなら、それは本命サインかも。男性の“本命への優しさ”は、派手ではなくても深くて誠実です。そこで今回は、そんな男性が“本命女性”にだけ見せる特別な「優しさ」を紹介します。何気ない会話をちゃんと覚えている「前に好きって言ってたよね」と覚えてくれていたら、それはあなた中心の世界になっている証拠。興味のない相手の話は右から左に流れても、本命女性