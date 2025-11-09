冬の空気が乾いてくると、肌だけでなく“髪の乾燥ダメージ”も深刻に。朝はまとまっていたのに、夕方にはパサつきや広がり、ツヤ不足を感じる人も多いのでは？そこで今回は、美髪ケア歴15年のライターが実際に愛用している【ダヴィネス】の３ステップケアを紹介します。ライン使いできるシリーズなので、乾燥知らずの“うるツヤ髪”をめざしたい人は必見です。泡で包んで補修！ハリ・コシを取り戻す“スフレケア”イタリア発のサス