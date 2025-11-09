彼氏の様子を見ていて「なんだか怪しい…」と感じるなら、その予感は間違っていないかも。そこで今回は、彼氏の浮気を疑うべき「態度＆仕草」を紹介するので、彼氏の様子が当てはまっていないか確認してみましょう。機嫌良く出かけていく彼氏が家から出かけるときにあまりに機嫌が良いようだと、少し怪しむべきかも。特に仕事に出かけるはずなのに妙にテンションが高いなら、仕事を言い訳に他の女性に会いに行く可能性があります。