９日朝、新発田市で６０代の男性が自宅敷地内でクマに襲われけがをしました。 警察などによりますと9日午前７時半前、新発田市向中条の６０代の男性が自宅の外に出たところ 体長約１メートルのクマに襲われました。 男性は、わき腹を爪で引っかかれ自ら警察に通報し、市内の病院に搬送されましたが、 命に別状はありません。 警察などが現場周辺のパトロールを実施しています。 県内のクマによるけが人は、