現在、日本のアリーナツアー中のaespaが11月8日、国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で行われた公演にて、メンバーのMCで今回のツアーの追加公演として新たに東京、大阪の初ドームツアーの開催を発表した。アリーナツアーが全公演即日完売したなかでの嬉しいサプライズ発表となった。メンバーの発表を受け、ステージ上のモニターにて日程と会場が映し出さると、国⽴代々⽊競技場第⼀体育館に集まった