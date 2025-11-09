◇第56回明治神宮野球大会 高校の部（14日〜、神宮球場）高校野球の秋季東京大会・決勝が9日に行われ、ビッグイニングで試合の主導権を握った帝京が勝利。16年ぶり9回目となる神宮大会の出場を決め、全10校が出そろいました。この日行われた決勝戦で、2024年夏の甲子園の準優勝校・関東第一と対戦した帝京。両チーム無得点で迎えた3回には、走者一掃タイムリーなどで一挙8得点とし、一気に試合の主導権を握ります。その後は反撃を