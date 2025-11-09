東京メトロ、小田急、JR東海の3社線を直通小田急電鉄は2025年11月3日（月・祝）、小田急線の車両が御殿場線へ乗り入れを開始して70周年を迎えたことを記念し、ロマンスカー60000形「MSE」の撮影会を海老名検車区で開催しました。このイベントで、過去に1日しか運転されたことがない「幻の3社直通ロマンスカー」の表示が再現されました。【画像】これが1日限定で復活した「幻の3社直通ロマンスカー」の列車名ですこのイベントは