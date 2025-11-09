ストーリーを上げるたびに必ず反応してくれる。でも、DMから発展するわけでもなく、LINEのやりとりも途絶えたまま。そんな“SNSだけ絡んでくる男性”に、期待してしまったことありませんか？そこで今回は、“SNSだけ”絡んでくる男性の「脈なしサイン」を紹介します。反応しても「会話が続かない」ストーリーにスタンプを送ってくれるけれど、こちらが返しても会話が広がらない。このタイプの男性は「つながりだけキープしておきた