今日9日は、低気圧や前線の影響で九州や東海では土砂降りの雨となった所があります。今夜にかけても東海から北海道では断続的に雨が降り、雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。低い道路の冠水にご注意ください。今日9日九州や東海で土砂降りの雨今日9日は、前線を伴った低気圧が西日本を進み、別の前線を伴った低気圧が日本海を東へ進んでいます。未明から明け方にかけては長崎県新上五島町で1時間25.5ミリ、長崎県長崎市