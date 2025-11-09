ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・大倉忠義が９日、編集長を務めるエンターテイメントマガジン「Ｚｅｓｓｅｉ」（ゼッセイ）の創刊を記念した記者会見を都内で行った。ジュニアのＡＣＥｅｓ・深田竜生、関西ジュニアの西村拓哉も出席した。１０日創刊の本誌は、ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのジュニアを中心に、Ｚ世代のアイドルを“Ｚｅｓｓｅｉ（絶世）”のビジュアルで撮り下ろしている。大倉は会見で「編集長に就任