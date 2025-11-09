◆アメリカンフットボール▽関西学生１部リーグ最終節関大３―３神戸大（９日・万博記念競技場）前節で全日本大学選手権出場を決めている関大は、最終節で神戸大と引き分けた。この時点で２位の可能性が消え、３位が確定した。降りしきる雨の中、第１ＱにＦＧで先制された関大は、最終第４Ｑにキッカー中井慎之祐（４年）＝関大高＝のＦＧでようやく同点。ラストプレーではタッチダウン寸前まで迫ったが届かなかった。ＦＧを