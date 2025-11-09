阪神・藤川球児監督が９日、育成助っ人の上位打線起用を熱望した。１１日の練習試合・中日戦（春野）へ向け、コーチ陣へ「コンスエグラの打順を前に持ってきてほしいとは言いました」と明かした。「コンスエグラは育成ですけど、肩も強くて足が速い。シーズン途中にちょっと足を痛めてしまっているんですけど、４番とかに置きたくはない。それよりも走塁能力と肩が強いということがありますから、２５歳なのでね」と説明した。