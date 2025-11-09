日米通算４３６７安打を記録したマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）が８、９日の２日間、新潟・中越の球児を指導した。初日の８日に練習試合が行われた長岡市の悠久山球場はオリックス時代の９３年６月に近鉄・野茂英雄からプロ初本塁打を放った思い出の地。球児から変化球対応についての質問を受けたイチロー氏は「ここで野茂さんからホームランを打ったんだけど、野茂さんのフォークは真っすぐ