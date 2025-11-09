元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（55）が8日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。PL学園時代の1年先輩で、主将を務めていた元中日監督・立浪和義氏（56）の凄さを語った。番組の進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）から「私、この人に頭が上がりません」というトークテーマを与えられ、「たくさんいるんですよ。親もそうですし、奥様もそうですし、