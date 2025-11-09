６日、東湖ハイテク開発区にある湖北人型ロボットイノベーションセンターで、ロボットのデータを収集するスタッフ。（武漢＝新華社記者／伍志尊）【新華社武漢11月9日】中国湖北省武漢市の東湖ハイテク開発区は「中国光谷（オプティクスバレー）」と呼ばれ、光電子情報産業を中心とする国家自主イノベーションモデル区として、科学技術革新と産業革新の融合を継続的に推進している。2024年、同地域の光電子情報産業の規模は6千億