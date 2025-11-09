11月９日、第104回全国高校サッカー選手権大会の地区予選が全国各地で開催され、新たに11校が本大会へ名乗りを上げた。福岡決勝は東福岡と飯塚のライバル対決となった。実力伯仲の攻防戦の均衡が破れたのは前半26分。東福岡は司城が放った直接ＦＫがポストを叩いてこぼれたところを、エースの齊藤がしっかり詰めて先制に成功する。さらに33分、裏へ抜け出した齊藤がふたたび左足で豪快にゴールにねじ込んでリードを広げた。後