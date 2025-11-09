NPBエンタープライズは9日、10日にひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われる侍ジャパン対広島の練習試合の予告先発を発表した。侍ジャパンは平良海馬（西武）、広島は辻大雅が先発する。平良は今季西武の守護神として、リーグ最多の31セーブを挙げ、最多セーブのタイトルを獲得。辻は今季途中に支配下選手を勝ち取ると、一軍で16試合・16回を投げ、イニングを上回る21奪三振、防御率1.13と安定した投球を見せた。