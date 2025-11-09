元プロ野球選手の大西宏明氏（45）が、9日までにX（旧ツイッター）を更新。男女2人組がサインを求めて自宅に押しかけてきたことを明かした。大西氏は、「インターフォンが鳴りドアを開けると推定50代の女性と20代の男性の親子風の2人『大西さんですよね？この前見かけまして！サイン下さい』って」と親子らしき2人が訪ねてきたことに言及。「今後イタズラとかされるの嫌やから書いたけど、、、、さすがに非常識過ぎるでしょ」と複