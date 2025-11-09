◆ソフトボールニトリＪＤリーグ（９日、愛知・パロマ瑞穂野球場）上位チームによるプレーオフ（ＰＯ）第２ステージは降雨のため、１０日に順延となった。午前１０時半開始予定で東地区２位のビックカメラ高崎と同３位のホンダが対戦。午後１時半開始予定で西地区２位の豊田自動織機と、ＰＯ第１ステージ勝者の東地区４位・日立が激突する。８日の第１ステージでは、日立が西地区３位の伊予銀行と対戦し、３―１で勝って第２