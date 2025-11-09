日米通算４３６７安打を記録したマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）が８日と９日の２日間にわたって、新潟・中越の球児に指導を行った。８日は長岡・悠久山球場で指導。打撃練習では「後ろから前に体重移動するけど、頭は動かない。頭が動くと目が動く」と声をかけながらバットを振った。「どんな動きでも、走っている時も、しんどくなった時がポイント」とし、「常にいい状態でいるわけではない