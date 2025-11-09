「コーチ」（テレビ東京系）の第4話が、7日に放送された。本作は、堂場瞬一氏の同名小説をドラマ化。警視庁人事二課から派遣された特命職員向井光太郎（唐沢寿明）の的確なアドバイスによって、悩みを抱えた若手刑事たちが刑事としても人間としても成長していく姿を描く異色警察エンターテインメント。捜査一課に異動した瞳（倉科カナ）に殺人事件の一報が。現場では所轄署の若手刑事・正木（阿久津仁愛）がなぜか泣いていた