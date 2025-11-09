タレントの井手らっきょが９日、都内で行われた、糖尿病とともに生きる人々に健康的に暮らす重要性を啓発するイベント「歩いて学ぶダイアベティス（糖尿病）“そとでる”ウォーキング２０２５」に出席した。１４日に制定されているワールドダイアベティスデイを記念して行われたもの。この日はＪＡＤＥＣ（日本糖尿病協会）の理事長・清野裕氏らと、糖尿病に関するトークやクイズを行った。自身も２０２２年に糖尿病を発症し