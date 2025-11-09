タレント上沼恵美子（70）が9日、大阪・吹田の万博記念公園で行われた「2025ABCラジオまつり」で、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」のスペシャルステージに登場した。会場付近は朝から雨。上沼が登場する正午には横殴りの雨が降り、共演のシャンプーハットてつじが「イルカショーでもこんなぬれません」とぼやくほど。上沼も「この雨の中、大変ですね。こんな雨になると思わなかったわ。寒いでしょう