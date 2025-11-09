小さな子どもを連れていると、見知らぬ人から「可愛いね」と声をかけられることはよくあります。親としてはうれしいひとときですが、言葉を覚え始めたばかりの子どもは、その純粋さゆえに時として「地雷発言」を放ってしまうこともあるようです。【漫画】『始まった無垢地雷』（全編を読む）そんな無垢ゆえのハプニングを描いた漫画『始まった無垢地雷』（作：月光もりあさん）がSNSに投稿されました。同作は8,800件を超える「いい