私（サエ、38歳）は大学進学を機に上京し、そのまま就職しました。結婚、出産した今も東京在住です。私には高校時代から付き合い続けている友人が3人います。シオリ（38歳）は地元に残り、ナオコ（38歳）は地元の隣県、トワ（38歳）は首都圏とバラバラに暮らしていますが、毎年夏の帰省時に会うのが恒例です。会うのは年に1回ですが、お互いのSNSを見たり、気軽に連絡し合ったりするので、この関係がずっと続けばいいなと思ってい