＜TOTOジャパンクラシック最終日◇9日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞悪天候で中止となった日米共催大会の最終ラウンド。第3ラウンド終了時点で首位に立った畑岡奈紗と荒木優奈がプレーオフを行い、1ホール目でパーをセーブした畑岡に軍配が上がった。【写真】グリーンに水たまりができました延長戦の舞台は130ヤードのパー3に設定された18番（130ヤード）。畑岡のティショットはグリーン右に着弾