＜TOTOジャパンクラシック最終日◇9日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会の最終ラウンドは悪天候によるコースコンディション不良の影響で、午後0時58分に中止が決定。これにより54ホールの短縮競技となった。【写真】グリーンに水たまりができました第3ラウンド終了時点で首位に並んだのは、畑岡奈紗と日本ツアールーキーの荒木優奈。午後2時30分から優勝を決めるプレーオフがスタートし