＜ACNチャンピオンシップ最終日◇9日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞降雨によるコースコンディション不良のため、最終日は中止となり、第3ラウンドを終えてトータル13アンダーで首位に立っていた杉浦悠太が今季初優勝を飾った。今季序盤はなかなか調子が上がらず、苦戦が続いていたが、そのなかで米ツアーの予選会挑戦を決断し、先月の1次を突破。12月の2次、最終予選会に向けて、弾みをつける優勝となった