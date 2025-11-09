SUPER EIGHTの大倉忠義が9日、都内で行われた、自身が編集長を務める『Zessei(ゼッセイ)』創刊記念写真展の会見にACEes(エイシーズ)の深田竜生、関西ジュニアの西村拓哉と共に登場した。SUPER EIGHTの大倉忠義『Zessei』はジュニアのプロデュースに携わってきた大倉が編集長として創刊するエンタメマガジン。ジュニアがメインで登場し、大倉独自の視点で選出したラインナップとビジュアルにこだわった撮り下ろしが特徴で、創刊号の