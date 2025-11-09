NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」もあと数話、撮影も終了しているというのに、あの絵師がまだ登場していない。登場していないどころか、キャストも発表されていない。東洲斎写楽のことだ。大河「べらぼう」視聴率歴代ワースト3目前も高評価キープ…横浜流星を支えた高岡早紀ら女優陣の新境地江戸中期の版元・蔦屋重三郎は、喜多川歌麿、葛飾北斎、曲亭馬琴、山東京伝、十返舎一九らあまたの才能を世に送り出したが