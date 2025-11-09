◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節広島３―０浦和（９日・Ｅピース）浦和はアウェーで広島に０―３と敗れ、３戦未勝利となった。前半４３分、ミスからボールを奪われると、最後は広島ＦＷ木下に決められて失点。さらに後半２９分、サイドから揺さぶられて広島ＦＷ加藤に２点目を許した。さらに同３６分、またも自陣でのミスでボールを失うと、今季途中まで浦和に在籍した広島ＦＷ前田に決められて３点目を許した。これで浦和はア