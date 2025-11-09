１１月９日の東京９Ｒ・オキザリス賞（２歳１勝クラス、ダート１４００メートル＝１５頭立て、サノノアルペンが競走除外）は、１番人気のサトノボヤージュ（牡、美浦・田中博康厩舎、父イントゥミスチーフ）が、人気に応えて２連勝を飾った。０５年１０月８日のユーワハリケーンが持つ２歳コースレコードに０秒１差に迫って、勝ち時計は１分２３秒２（稍重）。外の１４番枠からスタートを決めて、好位６番手で運んだ。エコロレ