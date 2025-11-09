プロボクシングの元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３６）＝志成＝が９日、東京・広尾で、妻・恵美さんが代表取締役を務めるベビーシリアルブランド「ＩＬＹＢＡＢＹ（イリーベイビー）」のポップアップイベントに参加。夫婦で店頭に立ち、ベビーシリアルを販売した。「ＩＬＹＢＡＢＹ」は、これまでも井岡の日々の栄養管理や減量をサポートしてきた恵美さんが「やっぱり食事がすごい大切だなと思い知らされてきていた。２人の