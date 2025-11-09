元日開催の「ニューイヤー駅伝」（全日本実業団駅伝）に出場するチームが出揃った。9日に関西をはじめとする各地区で予選会が行われ、3日に実施された東日本（13チーム）と九州（9チーム）の予選会を含め、全40チームが“新年最初の日本一決定戦”の切符を手にした。【歴代優勝チーム一覧】元日決戦 ！ 2026年最初の日本一決定戦“ニューイヤー駅伝”第70回大会を制すのはこの日行われた「関西実業団駅伝」、関西地方は雨模様とな