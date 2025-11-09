◇女子ゴルフ TOTO ジャパンクラシック(6日〜9日、瀬田ゴルフコース)TOTO ジャパンクラシックは9日、畑岡奈紗選手が荒木優奈選手をプレーオフで破り、大会を制しました。最終ラウンドは、降雨によるコースコンディション不良により、競技不成立が決定。3日目を終えて15アンダーで首位に並んでいた荒木選手と畑岡選手が18番でプレーオフを戦うこととなりました。18番は本来パー5ですが、コースコンディションを考慮の上、パー3とし