年齢を重ねるとともに、ふとした動作で「尿が漏れてしまった……」という経験をする人は少なくないようです。しかし、尿漏れや尿失禁は、適切な診断と治療で改善できる可能性がある症状です。そこで、泌尿器科の専門医である矢野仁先生（よつかいどう泌尿器科クリニック）に、詳しく解説してもらいました。 監修医師：矢野 仁（よつかいどう泌尿器科クリニック） 富山大学医学部医学科卒業。その後、千葉大学医学部附属病院