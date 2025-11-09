耳の中がかゆい時、身体はどんなサインを発しているのでしょうか？Medical DOC監修医が考えられる原因や対処法などを解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はMedical DOCにて『「耳の中がかゆい」ことはありませんか？医師が原因・対処法も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：森崎 剛史（医師） 鳥取大学医学部卒業。医学博士。耳鼻咽喉科全般